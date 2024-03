Egla ka shpërthyer në lot teksa ndodhej në oborr bashkë me Sarën dhe Bardhin, kur u tregoi për një debat që kishte pasur më herët me Rozën. Egla u shpreh se Roza i ka thënë diçka të tmerrshme, lidhur me një koment që i kishte bërë për fëmijë.

“Dje Roza më ka thënë një gjë të tmerrshme se më lëndoi shumë. Nuk prekem me Rozën , por prekem me gjithë gjënë… Është shumë plehrë. E paftë Zoti. Zoti e paftë! Do ia nxij ekzistencën këtu brenda. Do ia qis prej hundësh! Ku e di ajo sa jam përpjekur unë të kem një fëmijë?”, dëgjohet të thotë Egla.

https://www.youtube.com/watch?v=9Gcs_DbZt3c&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Ftop-channel.tv%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

/f.s