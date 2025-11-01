Egjipti inauguroi të shtunën “Muzeun e Madh Egjiptian”, një projekt gjigant që ka zgjatur mbi dy dekada, me synimin për të tërhequr më shumë turistë dhe për të ringjallur industrinë e turizmit në vend.
Me ftesë të Presidentit të Republikës Arabe të Egjiptit, Abdel Fattah El-Sisi, Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj, mori pjesë në ceremoninë e inaugurimit të Muzeut të Madh të Egjiptit, muzeu më i madh në botë kushtuar qytetërimit të lashtë egjiptian.
Një qendër unike e kujtesës njerëzore, që bashkon breza dhe epoka me vizionin e një bote që ruan historinë duke parë nga e ardhmja.”, shkruan Begaj.
I vendosur pranë Kajros, në pllajën e Gizës ku ndodhen edhe tre piramidat dhe Sfinksi, muzeu do të jetë më i madhi në botë i kushtuar një qytetërimi të vetëm. Ai do të ekspozojë mbi 50 mijë artefakte që tregojnë jetën e Egjiptit të lashtë.
