Përshkallëzimi i konfliktit në Lindjen e Mesme, pas sulmeve të fundit ushtarake nga SHBA dhe Izraeli ndaj Iranit, ka shkaktuar një tërmet të vërtetë financiar në tregjet globale. Frika nga një bllokim i tregtisë ndërkombëtare dhe rritja e çmimeve të energjisë kanë fundosur bursat kryesore, duke fshirë qindra miliarda nga kapitalizimi i tregut brenda pak orësh.
Humbjet kolosale në tregjet evropiane
Seanca e kësaj të hëne ka qenë tejet e vështirë për aksionet evropiane. Indeksi kryesor i kontinentit, Stoxx 600, shënoi një rënie të ndjeshme prej 1.65%. Kjo tkurrje përkthehet në një humbje masive prej 314 miliardë eurosh në kapitalizim, të fshira brenda një dite të vetme tregtimi.
Bursat më të goditura në kontinent
Madridi shënoi rënien më të fortë me -2.7%.
Frankfurti u mbyll në të kuqe me -2.6%.
Parisi pësoi një tkurrje prej -2.1%.
Londra dhe Amsterdami shënuan rënie më të lehta (përkatësisht -1.2% dhe -1%). Këto dy tregje u mbajtën disi në këmbë falë performancës pozitive të aksioneve në sektorët e energjisë dhe mbrojtjes, të cilat zakonisht forcohen në kohë krizash gjeopolitike.
Paniku në Azi dhe kërcënimi i Ngushticës së Hormuzit
Rënia nuk është kufizuar vetëm në Evropë. Tregjet aziatike gjithashtu u mbyllën me humbje të thella, të nxitura nga shqetësimet për mbylljen e mundshme të Ngushticës së Hormuzit, një arterie jetike për transportin global të naftës.
Këto shqetësime sollën rënie të ndjeshme në bursa.
Hong Kongu ra me -2%, Mumbai me -1.8%, Tokio me -1.35%, Seuli me -1% dhe Shenzhen me -0.6%. Përjashtimi i vetëm ishte Shangai, i cili shënoi një rritje të lehtë prej +0.5%.
Jeni japonez pësoi zhvlerësim të mëtejshëm kundrejt dollarit amerikan (duke arritur në 156.80), ndërsa mbeti i qëndrueshëm kundrejt euros.
Energjia dhe paralajmërimi i analistëve
Paralelisht, tregjet e lëndëve të para po përjetojnë një tronditje të fortë. Çmimet e naftës dhe gazit vazhdojnë rritjen me ritme të shpejta, veçanërisht pas vendimit të gjigantit QatarEnergy për të pezulluar prodhimin e gazit natyror të lëngshëm (LNG).
Kompanitë e sigurimeve kanë ndërprerë mbulimin për rreziqet në zonën e Gjirit Persik, ndërsa analistët financiarë japin një paralajmërim të qartë: nëse çmimi i naftës arrin pragun e 100 dollarëve për fuçi, ekonomia globale do të përballet me një krizë të thellë dhe të zgjatur.
