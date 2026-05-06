Rritja e çmimeve të energjisë dhe karburanteve po shtyn inflacionin drejt objektivit të BSH gjatë muajit të fundit, duke reflektuar fillimin e transmetimit të këtyre goditjeve në ekonominë shqiptare. Megjithatë, Banka e Shqipërisë vlerëson se këto zhvillime janë të përkohshme dhe nuk pritet të cenojnë stabilitetin afatmesëm të çmimeve.
“Rritja e shpejtë e çmimeve të naftës dhe energjisë ka dhënë ndikim të menjëhershëm në inflacion, por efektet e saj vlerësohen kalimtare dhe pa pasoja të qëndrueshme në afat të gjatë. Pavarësisht këtyre presioneve, ekonomia shqiptare vijon të shfaqë qëndrueshmëri. Konsumi familjar dhe eksportet e shërbimeve mbeten në rritje, ndërsa sektorët e ndërtimit dhe shërbimeve po zgjerohen. Kërkesa e brendshme për mallra dhe shërbime ka shënuar rritje, duke mbështetur aktivitetin ekonomik, edhe në kushtet e një mjedisi të pasigurt ndërkombëtar”, tha Sejko.
Në të njëjtën kohë, rritja e pagave nuk është reflektuar në rritje të ndjeshme të çmimeve, ndërsa inflacioni i importuar mbetet në nivele të ulëta. Kjo ka bërë që Banka e Shqipërisë të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 2.5 për qind
“Inflacioni në afatmesëm mbetet i ankoruar pranë objektivit, ndërsa pozicioni financiar i ekonomisë shqiptare paraqitet i shëndoshë. Këshilli mbikëqyrës i BSH vendosi të mbajë të pandryshuar në 2.5% normën bazë, gjykojmë se qëndrimi aktual është i përshtatshëm për momentin, ndërkohë që monitorojmë në mënyrë të vazhdueshme situatën dhe e ardhmja do të varet nga informacioni i ri”, shtoi gurvernatori.
Banka e Shqipërisë gjykon se inflacioni pritet të kthehet gradualisht drejt objektivit, me shuarjen e goditjeve të përkohshme nga jashtë, ndërsa politika monetare do të vijojë të orientohet drejt ruajtjes së stabilitetit të çmimeve.
