Ministri i Drejtësisë, Toni Gogu, ka prezantuar zyrtarisht sot Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë së Mbikëqyrjes në Sistemin e Ekzekutimit të Vendimeve Penale, Eduart Merkaj. Gjatë kësaj ceremonie, kreu i dikasterit të Drejtësisë vuri theksin te domosdoshmëria e rritjes së parametrave të sigurisë dhe konsolidimit të standardeve ligjore brenda institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale në vend.
Gjatë takimit u diskutua gjerësisht mbi reformimin strukturor të këtij institucioni monitorues, me qëllim garantimin e ligjshmërisë në çdo qendër penitenciare. Ministri Gogu kërkoi një qasje të re operative, e cila bazohet në rritjen e aftësive zbuluese dhe parandaluese të strukturës që do të drejtohet nga Merkaj.
Në mesazhin e tij institucional, Ministri i Drejtësisë specifikoi shtyllat ku duhet të mbështetet ky drejtim i ri:
“Siguria në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale kërkon profesionalizëm, integritet dhe përgjegjësi në çdo hallkë të sistemit, theksuam nevojën për drejtpeshim: më shumë pavarësi, por edhe më shumë përgjegjshmëri; më shumë kapacitete hetimore, monitorimi dhe parandalimi në funksion të sigurisë dhe sundimit të ligjit.”
Sipas drejtuesve të ministrisë, monitorimi i rreptë i të drejtave të njeriut dhe sigurisë në burgje nuk është më thjesht një detyrim i brendshëm administrativ, por një kusht gjeopolitik.
Në një reagim të shpërndarë në rrjetet sociale, Gogu e lidhi drejtpërdrejt punën e agjencisë me rrugëtimin drejt BE-së:
“Në fazën ku ndodhet sot reforma në drejtësi dhe procesi i integrimit evropian, standardet në sistemin penitenciar janë pjesë e standardeve të shtetit evropian që po ndërtojmë çdo ditë.”
Agjencia e Mbikëqyrjes pritet të nisë menjëherë nga puna për zbatimin e planeve të reja të monitorimit, duke rritur llogaridhënien e personelit dhe duke garantuar një sistem ekzekutimi penal imun ndaj korrupsionit dhe shkeljeve të ligjit.
Leave a Reply