Kryeministri Edi Rama ka bërë thirrje nga Vlora së bashku me kryesuesen e listës së PS në Shkodër Edona Bilali se shkodranët duhet të votojnë për vetën e tyre dhe qytetin dhe jo për partinë.

“Pas 4 vitesh Vlora do të jetë 12 herë me mirë se kjo që është sot. Kur them Vlora them Labëria, Himara, Saranda, Selenica dhe kur them Vlora , them Shqipëria. Edona më tha dua të vij në Vlorë që t’u flas shkodranëve nga Vlora për t’i bërë një thirrje të fundit se kjo është dita dhe koha që edhe shkodranët këtë herë të mos votojnë për njërin e për tjetrin, por të votojnë për vetë dhe për Shkodrën. Nëse do të votoni për Shkodrës kjo herë pas 4 vitesh nuk do të jetë e vetmja por e para e shumë herëve më pas”, tha Rama./ b.h