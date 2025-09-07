Në një atmosferë festive dhe sportive, buzë liqenit të Shkodrës u zhvillua edicioni i 13-të i kompeticionit tashmë tradicional “Triathlon Labeat”, që bashkon tre disiplina sfiduese: çiklizëm, not dhe vrapim.
Me pjesëmarrjen e mbi 80 sportistëve nga Shqipëria dhe rajoni, gara u kthye në një spektakël të vërtetë sportiv. Fituesi i këtij edicioni në kategorinë individuale ishte Eduart Dalla nga Tirana, njëherazi edhe President i Federatës Shqiptare të Triathlonit.
Në vendin e dytë dhe të tretë u renditën përkatësisht Elhad Loshi dhe Bledar Mesi. Në kategorinë e femrave, Irma Temali doli fituese e vendit të parë, ndërsa performanca të spikatura patën edhe Keti Gjipali dhe Loic Nuoffer.
Në garat me stafeta, çmimi i parë shkoi për ekipin e përbërë nga Diamant Poja, Arber Hysa dhe Luis Margjoni, të cilët bashkëpunuan në mënyrë të shkëlqyer për të siguruar fitoren. Ndërkohë, tek të rinjtë, stafetën e fitoi skuadra e përbërë nga Era Mesi, Ensar Balaj dhe Arbi Toli, duke treguar potencial të madh për të ardhmen e Triathlonit në vend.
Triathlon Labeat jo vetëm që promovon sportin dhe një stil jetese të shëndetshëm, por edhe forcon lidhjet mes komuniteteve sportive në rajon, duke sjellë çdo vit më shumë pjesëmarrës dhe entuziastë në Shirokë.
