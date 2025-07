Ish-ministri i Jashtëm në Maqedoninë e Veriut, Bujar Osmani ka vlerësuar figurën e kryeministrit Rama në emisionin në Çdo Kënd me Merita Haklajn.

Osmani deklaroi se kreu i qeverisë shqiptare shihet nga bashkëkombasit e tij në Maqedoninë e Veriut si shpresë dhe figurë përbashkuese.

Ai shtoi se Rama e ka afruar Shqipërinë me BE dhe e ka transformuar shtetin.

“Kryeministri Rama shihet si shpresë te shqiptarët në Maqedoninë e Veriut sepse shihet si një njeri që po e afron Shqipërinë me BE, dhe e ka transformuar në një shtet modern që po le vendet e Ballkanit pas në cdo parametër. Aeroporti i Beogradit ishte lokal krahasuar me Tiranën. Këto janë parametra zhvillimi. Kur shohim Shqipërinë mirë, dhe Ramën në punën e tij na jep shpresë.

Kam parë një anketë ku 50% e qytetarëve maqedonas, ata e shohin me një frymë pozitive, sepse ka qenë parimor me Bullgarinë dhe kritik për bllokadën. Vizita e Ramës në Shkup bëri jehonë, sidomos dalja në Çarshi. Rama shihet në RMV si bashkues. Ai i ftoi liderët në Tiranë dhe i uli bashkë. Partitë nacionaliste në RMV në atë kohë bën shumë zhurmë”, deklaroi Osmani.