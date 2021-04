Kryeministri Edi Rama ka komentuar raportin vendas të ‘Transparency International’, që e cilëson Shqipërinë si vend të kapur nga korrupsioni apo dhe ligjet me porosi.

I ftuar në emisionin “Kjo Javë” në ‘News24’, Rama tha se nuk do që të anatemoj, por vetëm shpreh keqardhjen e tij, duke i cilësuar ato gjetje si të pavërteta. Ai u ndal edhe tek raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit.

Raportet ndërkombëtare ende e përkuzojnë Shqipërinë si një shtet të kapur nga korrupsioni, me ligje porosi, citoj këtu raportin e ‘Transparency International’: “Shqetësim kryesor mbeten ligjet e bëra me porosi, të cilat lehtësojnë skemat e korrupsionit të nivelit të lartë. Rrjetet klienteliste porosisin ligje për investime të pakërkuara të cilat miratohen me shumicë të thjeshtë në parlament, duke shkelur shumë afate, procedura dhe rregulla të mirëqeverisjes”. Kur do të marrë fund kjo histori? Cili është komenti juaj për këto raporte?

Ne kemi patur para disa muajsh një rritje të jashtëzakonshme pikërisht nga një raport shumë prestigjioz te kalimit të Shqipërisë në kategorinë e demokracive jo hibride, dhe ka qenë vërtetë shumë, shumë kënaqësi dhe shumë krenari dhe ai raport nuk është se zuri vend në hapësirën e informimit dhe të debatit.

Ndërkohë që raporti që ju cituat është një raport skandaloz me të pavërteta shumë agrante që unë nuk e di se me çfarë lloj kurajoje është vulosur edhe nga “Transparency Internacional” ndërkohë që është bërë në Shqipëri

nga disa shqiptarë të cilët janë treguar në rastin më të mirë të pavëmendshëm, në rastin më të keq, të anshëm.

Nuk dua t’i anatemoj por dua thjesht të përtoj nga rasti të shpreh keqardhjen time sepse e kam parë kalimthi por mjaftueshëm dhe jam habitur si mund të shkruhen gjëra aq të pavërteta si për shembull:

Aeroporti i Vlorës është bërë pa garë ndërkohë që për Aeroportin e Vlorës gara ka qenë një torturë e vërtetë. Është hapur, është pezulluar për shkak të pandemisë, është rihapur…

Ndërkohë që kam lexuar po aty që bëhen disa shtrembërime skandaloze kështu që nuk kam asnjë koment tjetër për të bërë përtej këtyre por di që në Shqipëri nuk bëhen ligje me porosi, nuk ekziston si nocion fare dhe di që ky raport është një etë-rrufe tipike për partitë politike. Nuk kam asnjë arsye të them që këta njerëz kanë punuar për një parti politike por kam arsye të them që këta njerëz, e përsëris që në rastin më të mirë kanë qenë komplet të

pavëmendshëm ndërsa në rastin më të keq kanë qenë totalisht të angazhuar politikisht.

Kjo besoj që dihet. Kjo lidhet pikërisht me ecurinë e mëtejshme të reformës në drejtësi dhe lidhet me institucionet e reja të drejtësisë. Unë kam shumë besim që ne jemi në rrugën e duhur. SPAK-u ka lluar të japi shenja domethënëse, kurajo dhe profesionalizmi. Arrestimi asaj “mostrës” së drejtësisë që e kishte bërë një pazar të madh drejtësinë në atë pellgun ku operonte dhe i gjithë rrjeti i saj. Është shumë domethënës dhe unë kam shumë besim që gjërat janë në rrugën e duhur. Sigurisht që raporti thotë të vërtetën, por nëse deri dje ishte një raport dëshpërues dhe i pashpresë, sot është një e vërtetë therëse por shpresa ka rilindur dhe tani prandaj duhet

mandati i tretë që të mos vijnë të tjerët dhe ta rimbysin shpresën.

Drejtori për Euroazinë në Zërin e Amerikës, Elez Biberaj deklaroi se Shqipëria një nga vendet më të korruptuara, ka bërë rrëshqitje prapa në rrugën e demokracisë dhe ka autoritarizëm

në rritje. Pse ky imazh për Shqipërinë?

Nuk është imazhi i Shqipërisë ky, ky është opinion i Elez Biberajt. Për Elez Biberajn kam pasur shumë respekt, por dyshoj shumë se prej disa kohësh Elez Biberaj është bërë palë dhe tendencioz. Është në të drejtën e tij, kjo nuk diskutohet. Edhe të jesh palë edhe të jesh tendencioz nuk është mëkat por nuk përfaqëson në këtë rast zërin e të vërtetës, përfaqëson vetëm zërin e tij, të vërtetën e tij. Më vjen keq që është e vërteta e Elez Biberajt sepse për mua Elez Biberaj është një hero i fjalës së lirë dhe dua ta kujtoj si të tillë, nuk dua ta ngatërroj Elez Biberajn që unë kam në mëndje me Elez Biberajn që sot unë fatkeqësisht dëgjoj./ b.h