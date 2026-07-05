Nga Frrok Çupi
Si u bë kështu, që brenda pak orëve të ditës së lindjes së Edi Ramës, kryeministër, të kthehet gjithë ajo çfarë ai meritoi në vitet e tij!?
Ca thonë ashtu, ca kështu, rreth shansit.
Është më shumë një ‘Messiah’ se sa një dhuratë, të marrësh në jetë fiks atë që meriton. Mund të kesh shans, por edhe mund të të ikë jeta flurudhë; dhe ti e shikon kontributin tënd, ditën e fundit, tek e merr lumi. Ose mund të marrësh pjesërisht atë që meriton.
Në jetën e njeriut, sidomos njeriut të dukshëm mbi rrafshin e masave, ajo që meriton vjen më shumë si dhuratë nga armiqtë se nga miqtë. Miqtë aty janë, të kanë aty e i ke pranë, rrallë kujtohen për çfarë je. Armiqtë që të vëzhgojnë çdo sekondë, këta ta shpërblejnë një ditë.
N ditëlindjen e tij të gjashtëdhjetedytë, Edi Rama u ndodh përballë armiqve. Këta i bënë gati tortën me helm, gotën e verës me gjuhë gjarpri, urimin ‘100 vjet në burg’, një shtatore enkas për ta rrëzuar. Mbi këto, nja katër mijë njerëz, njerëz ashtu e ashtu, por me nga dy këmbë, në bulevard.
Kjo ishte skena. S’ka gjë pse kishte helm, kokë gjarpri, idiotë si njerëz, urrejtje vuuu!, problemi ishte te armiqtë.
Kush në këtë vend të vogël ka pasur shansin që të ketë në ditëlindje armiqtë e mëdhenj të qytetërimit Perëndimor, armiqtë e shtetit të Amerikës dhe shteteve të Europës? Këta ia bënë këtë dhuratë, me në krye Iranin. Ditën që Irani varroste liderin e vet shpirtëror, Ajetollah Khamenei, i vrarë nga Donald Trump katër muaj më parë, atë ditë nuk harron të nisë dergatën e vet edhe në ditëlindjen e Edi Ramës. Të dërguarit, terroristë, po të ishin pak të mençur, do ta fshihnin dhuratën për një ditë tjetër. Mirëpo sa antishqiptarë e mizorë, të dërguarit e hapën dhuratën pikërisht në këtë ditë që merrte peshë të madhe në favor të Edi Ramës.
Në historinë e botës mbetet e shënuar:
“ Lideri më i madh i Iranit të Persisë u varros ditën kur lindi Edi Rama, kryeministër i Shqipërisë.
Dërgata e Iranit kishte ditë që bënte ‘ sikur’. Fillimisht nxori një fishek për të vrarë Edi Ramën. Shqiptarëve, në këto raste, iu kujtohet një lojë si tragjedi greke, kur babai i fut në pajë fishekun të bijës ditën e dasmës. Edhe ky një zakon islamik ndoshta nga Irani, që interferoi në Veri të vendit, edhe brenda katolikëve.
Do të ishte atentati më i bujshëm i armiqve kundër liderëve shqiptarë. Mirëpo u kthye në dhuratë për Edi Ramën, ditën e lindjes. Një shtet Islamik, burim i terrorizmit, ka në agjendë vrasjen e Edi Ramës dhe të Donald Trump, njëkohësisht. Agjendën e ka të shpallur.
Edi Rama vihet në radhën e njerëzve të zgjedhur përballë armikut të madh të botës s përparuar. Irani po planifikon sulme në Amerikë, sulme në Evropë, përfshi Shqipërinë. Me Shqipërinë i doli ‘ huq’ në ditën 4 korrik, kur është ditëlindja e Edi Ramës dhe 250 vjetori i Pavarësisë s Shteteve të Bashkuara.
Edi Rama e festoi ditëlindjen nën sulmin e ‘vllazënve’.
Nga lindja e mësynë vllaznit tetovarë, por me ide dhe armë xhihadiste. Nga Veriu e mësynë ‘bashkënazistët’ e Albin Kurtit. Të dy palët mbajnë flamur shqiptar dhe bëjnë sikur flasin shqip. Skenografisë s Ramës do t’ i interesonte në imazh pikërisht kjo dhuratë: Xhihadistë, ex-nazistë dhe Vetëvendosës, mbuluar me flamur shqiptar, që sulmojnë për vdekje kryeministrin e Shqipërisë.
Pesha e gjithë skenografisë rëndon në arsyen pse sulmohet kryeministri shqiptar nga ex-nazistë, Vetëvendosës, Kurtistë që kanë izoluar Kosovën dhe xhihadistë të Tetovës? Arsye madhore: Xhihadizmi dhe kurtistët do të japin jetën në luftë kundër Shqipërisë sepse kjo po afrohet me Evropën. Vetëm pse Shqipëria po i del duarsh xhihadizmit, kjo është arsye pse po luftojnë në bulevardin e Tiranës. Dhe për të eliminuar Edi Ramën.
Një shënim i merituar për ditëlindjen e Edi Ramës.
Rama i mirëpriti ‘ vllaznit’, iu tha të shkonin në plazhe gjatë ditës e të vinin prapë në bulevard, të luftonin prapë, me qëllim që ta dimë cili është cili. Cili të rrijë në shtëpi të vet, edhe cili tjetër në shtëpi të tjetrit.
Për ditëlindje, prapë me dhurata.
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