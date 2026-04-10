Kryeministri, Edi Rama, ishte këtë të premte, 10 prill, në Berat, ku zhvilloi një takim me sipërmarrës të përpunimit të vajit të ullirit.
Të pranishëm ishin Delina Ibrahimaj, ministre e Ekonomisë dhe Inovacionit, si dhe Andis Salla, ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.
Fokusi i takimit ishte rritja e pagave në bujqësi, investimet, lehtësimi i taksave dhe skemat mbështetëse për sektorin.
Ai u shpreh se qarku Berat rezulton që ka më shumë persona të kthyer nga jashtë, se sa nga nga ata që ikin nga Shqipëria, duke e cilësuar si pozitive për mundësitë ekonomike të vendit.
“Berati falë Ervinit ka bërë një transformim të madh, nuk e tregon fakti që e bëri ministër, e tregon një fakt tjetër që unë e përmend vazhdimisht. Berati është një territor i republikës që ka më shumë të kthyer nga jashtë sesa ikin jashtë. Pse kthehen njerëzit në Berat: se Berati të gjithëve u ofron mundësi që me punë të vënë në shfrytëzim qoftë shtëpinë e vjetër në kala, qoftë tokën në fshat dhe të fitojnë më shumë sesa do të fitonin duke punuar për të tjerët jashtë shtetit.
Duke folur për oazin e sukseseve, edhe ky është një sukses, ky i krijimit, më në fund, dhe jam dakord me ty, shumë vonë jemi, por nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që më në fund u krijua një model që tregon që bashkimi bën fuqinë, në shitje. Në shitje sa më shumë të bëheni bashkë, aq më shumë do çoni në shtëpi nga fitimi.
Jeni 70 e ca aktorë në fushën e prodhimit të vajit të ullirit. Nëse keni 70 e ca dyqane, ku secili shet vajin e vet, jeni më të dobët në shitje. I keni kostot më të larta për të shkuar deri te blerësi dhe nuk keni kapacitete të negocioni çmime me ata që doni të eksportoni vajin tuaj. Dhe ata mund t’jua marrin për një copë bukë. Ndërkohë që duke krijuar këtë, ju ulni kostot, krijoni masë kritike për negocim dhe eksportoni apo nxirrni në treg këtu me një çmim që ju sjell vlerë të shtuar. Kaq e thjeshtë është kjo në fjalë. Në punë pastaj çdo hap ka vështirësitë e veta. Gjëja që mund të them është që ne do mbështesim edhe më shumë këto nisma”, tha Rama.
