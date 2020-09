Paraditen e sotme, Partia Demokratike publikoi një video ku shfaqej Manjola Cakoni, e cila humbi bashkëshortin dhe vajzën në tërmetin e 26 nëntorit.

Cakoni deklaroi se kryeministri Edi Rama, telefonoi të afërmit e saj dhe i kërcënoi duke thënë:

“Edi jam, Edi Rama jam, turp të ketë Manjola për këtë që ka bërë sot“.

Rama është pyetur lidhur me këtë denoncim në emisionin “Opinion”. Ai deklaroi se është i keqardhur për mënyrën se si PD bën politikë, duke e quajtur “hijeno-politikë” dhe se nuk e ka braktisur familjen e Manjola Cakonit.

“Jam i keqardhur për hijeno-politikën, veçanërisht atë të PD-së, që nuk lë rast pa keqpërdorur dhimbjen dhe fatkeqësinë. I vetmi koment që mund të bëhet, bëhet mbi fakte. Kush i do faktet, mund ti marrë dhe ti verifikojë. Jo vetëm që nuk e kam braktisur as atë familje dhe asnjë familje tjetër, por nëse ata që humbën nuk ja u kthej dot, unë ata njerëz do ti kthej në një jetë të re, me kushte që as nuk i kishin dhe as nuk do ti kishin pasur ndonjëherë, nëse fatkeqësia nuk do kishte ardhur”, tha Rama në emision.

/a.r