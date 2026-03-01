Tensionet në Gjirin Perisk që u përshkallëzuan me konfliktin në Iran pas sulmeve të SHBA dhe Izrael dhe pas kundërpërgjigjes së Iranit që sulmoi Bahreinin, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katarin apo Kuvajtin kanë bërë që sporti të bjerë në kolaps me kompeticionet që janë pezulluar.
Kampionati iranian ku aktivizohet futbollisti i kombëtares shqiptare, Jasir Asani që është pjesë e Esteghlal është ndërprerë për një kohë të pacaktuar nga Federata e Futbollit në Iran pak orë pas sulmeve, ndërkphë që në zona të tjera për momentin ka qetësi edhe pse hapësira ajrore vijon të jetë e mbyllur.
Në Arabinë Saudite nuk ka pasur incidente dhe një pjesë e ndeshjeve u zhvilluan pa probleme. Por kjo nuk ndodhi në Katar ku u shtynë 2 ndeshje të së shtunës.
Paraditen e kësaj të diele Federata pezulloi të gjitha ndeshjet deri në një paralajmërim të dytë. Po kështu, për shkak të intensitetit të këtyre tensioneve u pezulluan ndeshjet e 1/8 të finaleve të Champions League Aziatike si në Elite 1 ashtu edhe në Elite 2. Ndeshjet që duhej të luheshin në Emirate apo Katar apo ato që kanë të bejnë edhe me skuadrën iraniane të Tractor u anuluan dhe nuk ka një datë të caktuar se kur mund të zhvillohen. Kështu janë anulua ndeshjet: Al Ahli Dubai-Tractor; Al Duhail-Al Ahli; Al Wahda-Al Ittihad dhe Al Saad-Al Hilal.
Një tjetër pikëpyetje qëndron mbi Finalissima mes Argjentinës dhe Spanjës që ishte programuar të luhej në 27 mars në Katar. Sipas AS si Federata Spanjolle dhe ashtu edhe ajo Argjentinase po shohin kontratat e nënshkruara për të gjetur një përgjigje në lidhje me atë çfarë ndodh me marrëveshje të tilla nëse do te ketë një anulim të Finalissima. Gjithsesi, gjithçka është gati, por po kërkohen alternatibva në një situatë që po bëhet e komplikuar.
Marrëveshja e nënshkruar me Katarin ishte e rëndësishme në aspektin ekonomik, por siguria do të jetë ajo që do të vendosë për gjithçka. Ndërkaq në basketboll, EuroLeague vendosi të pezullojë ndeshjen e së martës mes Hapoelit dhe Parisit që do të luhej në Tel Aviv.
