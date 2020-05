Ka shkuar ne 876 numri i te prekurve me koronavirus në vendin tone, me 4 raste te reja.

Rastet e reja, sipas Ministrisë së Shëndetësisë kanë dalë pas testimit të kryer në personat e dyshuar gjatë 24 orëve të fundit.

Të infektuar janë përkatësisht 2 qytetarë në Krujë, 1 në Tiranë dhe 1 në Berat.

Dje ishte dita me numrin me te vogel te rasteve te reja ne 24 ore, me vetem 4 raste pozitive.

Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive është si vijon:

Tiranë 70

Krujë 51

Shkodër 16

Kamëz 12

Fier 5

Kurbin 3

Elbasan 2

Mirditë 1

Berat 1

Durrës 1

Korçë 1

Pavarësisht situatës së përmirësuar, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale thekson se është shumë e rëndësishme që qytetarët të ruajnë distancimin fizik dhe higjienën personale; bizneset të zbatojnë protokollet e sigurisë për të ruajtur shëndetin e qytetarëve.

g.kosovari