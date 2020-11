Edhe shefi i stafit të Shtëpisë së Bardhë s’i shpëton Covid-19

Mark Meadows, një ndihmës i lartë i presidentit të SHBA, Donald Trump, është bërë personi i fundit në rrethin e ngushtë të Shtëpisë së Bardhë, i cili është prekur nga koronavirusi i ri, raportuan CNN dhe ”The New York Times”.

SHBA po përjeton numra rekord këtë javë, me më shumë se 120 000 të raportuar vetëm dje. Meadows, shefi i shtabit të Shtëpisë së Bardhë, ishte me Trump të martën, ditën e zgjedhjeve, në një takim me punonjësit e Partisë Republikane. Ai shpesh është parë pa maskë. Presidenti Trump kaloi tri netë në spital muajin e kaluar, pasi u prek nga virusi.