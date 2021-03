Nga Artur Ajazi

Ka kohë që Ilir Meta sillet, reagon dhe vepron sikur të ishte një diktator në krye të shtetit. Ka kohë, që ai provokon qetësinë, durimin, dhe tolerancën e shqiptarëve, ka kohë që ai tallet me organet e drejtësisë, ka kohë që u bën presion të hapur strukturave ligjzbatuese, apo ministrave, kryeministrit, deputetëve, ka kohë që kanos çdo kundërshtar politik. Ai i trembet drejtësisë, i trembet votës së lirë. Ai është njeriu i vetëm që po kërcënon se do të “mbrojë me çdo mjet votën e lirë”. Në fakt ai po mbron me çdo mjet pasurinë dhe të ardhmen e tij, e cila pas 25 Prillit do të varet nga ndëshkimi i ligjit. Edhe sa kohë duhet të shikojnë, dëgjojnë, durojnë dhe pranojnë shqiptarët, një njëri të ç’ekuilibruar, një të tromaksur nga dalldia e humbjes, nga rreziku i përballjes me drejtësinë.

Edhe sa kohë duhet të durojnë strukturat ligjzbatuese, të dhunohen verbalisht dhe fizikisht nga një kryetar shteti në ikje, edhe sa kohë i duhen organeve të drejtësisë të kryqëzojnë një ozurpator që nën petkun e “kryetarit të shtetit”, po sillet si i “forti i lagjes”, apo sikur të ishte bajraktari Bathores. Ky njeri është kthyer në vandal. Ai duhet ndalur. Ai kërcënon dhe presionon çdo drejtues institucioni, ai njeri përdor fjalorin më banal që mund të përdorte dikur një kryetar komune. Imazhi i tij, po përdhos imazhin e vendit. Ai duhet ndalur me çdo mjet demokratik.

Drejtësia duhet të veprojë sot, që një ditë të mos themi “si nuk vepruam më parë”. Skenari është i qartë. Ilir Meta dhe Sali Berisha kërkojnë destabilizimin me çdo kusht të vendit. Ata kërkojnë një 1997 të dytë, një Gërdec dhe 21 Janar të dytë. Ata kërkojnë luftë dhe shkatërrim, duke ndjellë vëllavrasjen mes shqiptarëve. Në mes tyre, janë pasuria e paligjshme që kanë vënë, duke vjedhur dhe zhvatur sa kishin pushtetin. Ata provokojnë, akuzojnë, veprojnë, dhe dhunojnë ligjin dhe institucionet ligjzbatuese. Dita e 25 Prillit, është fundi i tyre, fundi i marrëzisë dhe epokës së një klike që ka abuzuar duke kryer shkelje të paimagjinueshme ligjore. Vota e 25 Prillit, do ti tregojë “të fortit” të lagjes Ilir Meta, se partinë që ngriti me para të zhvatura dhe milionat e “bllokut”, e kishte mjetin e duhur për të blerë vota në çdo fushatë elektorale. Skenat e dhunës në selinë e FRD, apo dhe skenat e turpshme në Elbasan, mbajnë “frymëzimin” e Likes dhe mikut të tij në Partinë Demokratike. Ato kanë bërë në fakt efektin e duhur në ndërgjegjen e shqiptarëve, që panë me zë dhe figurë, se si paramilitarët e një opozite të kapitulluar, jo vetëm tentuan të prishin Ditën e Verës, por dhe të provokonin trazira të dhunshme në qytetin që gjithmonë ka votuar me shumicë vote Partinë Socialiste. Dyshja famëkeqe Meta-Berisha duhet ndalur në marrëzinë e tyre, sa nuk është vonë.

Nuk duhet të zbuten tonet me një “kryetar shteti” që zihet me grushta me përfaqësuesit e ligjit, apo me një politikan të akuzuar dhe izoluar nga ndërkombëtarët si “njeriu më i korruptuar”. Synimi i tij dhe mikut në ShQUP, janë prishja e zgjedhjeve, janë trazirat, dhe shkatërrimi i shtetit ligjor. Shqiptarët nuk u kanë asnjë borxh Ilir Metës dhe Sali Berishës, tu prishin rendin dhe qetësinë, tu prishin të ardhmen e fëmijëve dhe imazhin e vendit, ndaj dhe kërkojnë drejtësi mbi çdo kërcënim që vjen nga selitë e tyre, që janë kthyer në kazerma që mbështesin çdo akt dhune.