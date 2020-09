Ilir Beqaj është caktuar koordinator në qarkun e Shkodrës për zgjedhjet e 2021, e megjithatë kjo nuk e pengon për t’i kthyer përgjigje presidentit Meta, mbi zhvillimin e zonave dhe investimet e kryera në veri të vendit.

Nga Ilir Beqaj:

Presidenti Ilir Meta, nga Zall Dardha e Dibrës kërkon, me të drejtë, që ato vise të mrekullueshme duhet të gjallërohen përgjithmonë. Një ditë më parë presidenti vizitoi edhe muzeun e Skënderbeut në Sinë.

Falë investimit të rrugës së Arbërit (më shumë se 60 % e punimeve të së cilës kanë përfunduar përfshirë ura dhe tunele) distanca Tiranë Peshkopi nuk do të përshkohet më për 210 minuta por për 90 minuta, apo 2,3 herë më shpejt.

Kështu verën e ardhshme nga Tirana për në muzeun e Skënderbeut në Sinë nuk do të duhen më 5 orë rrugë, por vetëm 2 orë. Rrugë me cilësi shumë më të mirë dhe me siguri shumë më të lartë.