Ambasadorja Yuri Kim ka reaguar pas arrestimit të komisionerëve nga SPAK.

Shqyritimi i çështjes “339” nga ana e SPAK, për ambasadoren Yuri Kim është dhe fillimi i zbulimit të lidhjes midis krimit të organizuar dhe korrupsionit.

Postimi i ambasadores:

Puna e SPAK për çështjen 339 filloi të zbulojë lidhjet midis krimit të organizuar dhe korrupsionit. Reforma në drejtësi vazhdon të ecë përpara dhe nuk mund të ndalet. Edhe një gur!

The SPOs work on the 339 case begins to reveal the links between organized crime and corruption. Justice reform continues to move forward and cannot be stopped. Edhe një gur! https://t.co/EONsS6RN2f

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) July 28, 2020