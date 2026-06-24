Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, ka deklaruar sot, 24 qershor, se ushtria izraelite nuk do të largohet nga jugu i Libanit, edhe nëse një kërkesë e tillë vjen nga Shtetet e Bashkuara.
“Nuk do të lejojmë që kjo të ndodhë. Ne nuk po tërhiqemi”, tha Katz, duke argumentuar se kthimi i banorëve në zonat e prekura do të krijonte rrezik për sulme ndaj ushtarëve izraelitë.
Katz tha se rreth 200 mijë banorë të zhvendosur nga luftimet nuk do të mund të rikthehen pa u garantuar siguria.
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