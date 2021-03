Ai tha se ka mbështetje të madhe nga të majtët e zhgënjyer, ndaj e ka zgjedhur vetë që të jetë në fundin e listës.

“E kam kërkuar vetë për shkak të ndryshimeve që kanë ndodhur në Kodin Zgjedhor, pasi tani votohet edhe kandidati. Unë do të nxjerr në pah vlerat e mia në atë qark, nëse i kam mbështetur me investime, nëse kam mbështetje popullore.

E shoh si sfidë. Pretendoj se do të dal deputet në zgjedhje, dhe nëse nuk do të dal do të dal më i votuari. E rëndësishme është që unë të punoj për njerëzit edhe këto 10 ditë që kam qenë në fushatë kam bërë të pamundurën, dhe kam një mbështetje shumë të madhe sidomos të majtët e zhgënjyer.

Hera e parë në qarkun e Beratit që opozita e bashkuar të fitojë zgjedhjet, jam i bindur, kjo fushatë e bëri PS-në që të hanin kokat e veta. I mori në qafë edhe bashkëpunëtorët e tij, gjasme të dorëhequr”, tha Maliqi.

Deputeti “kërcënoi” edhe kryedemokratin Lulzim Basha, për të cilin tha se do t’i ketë punët keq nëse nuk mban premtimet.

“Të jeni të bindur se do të kalojë mbi 20 mandate në shkallë vendi pasi unë e shikoj frymën. LSI ka dalë e vetëm për të maksimalizuar votën e majtë. Nuk ka asnjë lloj shansi, pasi rrotacioni politik do të ndodhë.

Basha të mbaj premtimet që ka dhënë dhe në rast të kundërt, brenda qeverisë do të ketë probleme. Kryemadhi dhe Basha do të jenë bashkë në qeveri dhe në bazë të rezultateve do të bëhet edhe ndarja në bazë të programeve si do të qeveriset vendi”, tha deputeti në Report Tv.

Me sa duket dhe Lefter Maliqi nuk beson tek Lulzim Basha, ashtu si Ilir Meta, duke iu frikesuar aleancave te fshehta me Edi Ramen!