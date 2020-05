Nga Eduard Zaloshnja

Në një status në Facebook, Jozefina Topalli shkruante: “76% e familjeve shiptare raportojnë se nuk përmbushin aspak ose pjesërisht nevojat për ushqim gjatë pandemisë COVID-19, ndërkohë që 68% e të intervistuarve shprehen të shqetësuar se, në të ardhmen e afërt, situata e krijuar nga pandemia Covid-19 do të ndikojë për keq në punësimin apo vetëpunësimin e tyre”.

Nuk e di se cilit sondazh i është referuar zonja Topalli, por këto përqindje janë në sintoni me një të dhënë të sondazhit tim që zvillova në prill, sipas të cilit rezultonte se vetëm 29% e shqiptarëve mendonin se ndihmat ekonomike të qeverisë ishin të mjaftueshme.

Duke e nuhatur këtë stituatë, PD-ja kishte disa javë që po i mëshonte fort pakënaqësisë së popullsisë ndaj gjendjes ekonomike – Basha takohej çdo ditë me njerëz të biznesit të vogël e të mesëm që ankoheshin për gjendjen ekeonomke, ndërkohë që njerzit përkrah tij bombardonin përditë mediat konvencionale e sociale me deklarata e statuse që përforconin mesazhin e Bashës.

Dhe papritmas, në mexhilisin publik u shfaq tema e legalizimit të kanabisit medicinal. Por siç duket, kjo temë nuk ishte aq e fortë sa ta shtynte gjendjen e rëndë ekonomike në plan të dytë e të tretë të diskutimit publik. Dhe fill pas temës së kanabisit medicinal, u shfaq tema (e harruar për ca kohë) e Teatrit Kombëtar. Qeveria ia kaloi atë në pronësi Bashkisë së Tiranës, si një hap paraprak për shkatërrimin e tij. Dhe nuk pati kohë të debatohej për Teatrin, sepse vetëm pak ditë pas VKM-së së qeverisë, në mes të natës, fadromat e Bashkisë, me mbështetjen e policisë, e shkatërruan teatrin.

Tani, nëpër kronika televizive e media sociale, nuk flitet më për gjendjen e rëndë ekonomike, por vetëm për Teatrin Kombëtar. Dhe dihet sesi reagon opionioni publik ndaj kësaj teme – shumica dërrmuese e atyre që votojnë për mazhorancën janë dakord me aksionin e qeverisë dhe anasjelltas, shumica dërrmuese e atyre që votojnë për opozitën nuk janë dakord me aksionin e qeverisë. Dhe për javë të tëra, ky debat do të mbizotërojë edhe në kafenetë shqiptare (jo gjendja e vështirë ekonomike)…

Dikur, Joseph Goebbels, Ministri i Propagandës në qeverinë naziste, thonte se ishte e rëndësishme që qeveria të orkestronte temat që diskutoheshin në birraritë e thjeshta gjermane, sepse pikërisht në një birrari të tillë bavareze kishte lindur partia naziste, e cila e përmbyti rendin paraardhës ekzistues.

Sikur sot të ngrihej nga varri Goebbels, ndryshimin aktual të temës së diskutimit në kafenetë shqiptare me siguri do ta kishte pasur zili…