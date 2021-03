Gazetari i njohur Sokol Balla nëpërmjet një statusi në “Facebook” ka bërë me dije se video e dhunës së ushtruar nga Meta sot në drejtim të policisë i është censuruar nga Facebook.

Kjo ka ardhur pasi rrjeti social ka politikat e saj për të ndaluar publikimin e videove të dhunshme.

“I kerkoj ndjese ndjekesve te http://realstory.al ne Facebook. Video e perleshjes se Presidentit me policet ishte shume e ndjekur, por u bllokua nga Facebook me motivin: “Shkel standardet per mbrojtjen e grupeve nga fyerjet dhe dhuna”, shkruan Balla.