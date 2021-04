Exit Poll-et tregojnë se Edi Rama ka tuar një mandate të tretë, edhe pse PD-LSI pretendojnë të kundërtën.

Por, edhe vetë Exit Poll-et e mediave të tyre, realisht nuk nxjerrin fituese opozitën, por asin për barazim.

Sipas një të tilli, të publikuar në Ora News, PS dhe PD-LSI ndahen barazim dhe ai që vendos është Tom Doshi, nëse merr mandate në Shkodër.

“PS rezulton me 44.5-48.5% (46%), ose 68-72 mandate, me një mesatare prej 70 mandatesh. Ndërkohë, PD-AN merr 42-46% të votave (44%), ose 64-68 mandate, me një mesatare prej 66 mandate.

Nga ana tjetër, LSI merr 4-8% (6%) të votave në rang kombëtar, ose 2-5 mandate, me një mesatare pre 3.5 mandate në gjithë vendin. PSD e Tom Doshit sipas Exit Pollit të Notos merr 0-2% të votave (1%), ose 1-2 mandate, me një mesatare prej 1.5 mandate”, thotë Ora News./ b.h