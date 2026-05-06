Një aeroplan që mbante një pasagjer nga një anije turistike me raste të konfirmuara të hantavirusit u ul në Amsterdam sonte, raportoi një gazetar i AFP-së.
Ambulanca ajrore e konfiguruar posaçërisht u nis nga Praia në Kepin e Gjelbër dhe u ul në aeroportin Amsterdam-Schiphol në orën 20:47.
Aktualisht nuk ka informacion zyrtar se si pacienti do të largohet nga aeroporti.
Megjithatë, Qendra Mjekësore e Universitetit Leiden (LUMC) tha se mjekët e saj po përgatiteshin të merrnin pacientin nga anija turistike dhe se “janë marrë të gjitha masat paraprake për të shmangur transmetimin” e sëmundjes.
Spitali gjithashtu siguroi pacientët atje se nuk ishin në asnjë rrezik.
Shërbimi i zjarrfikësve në Düsseldorf, Gjermania perëndimore, tha më parë se një pasagjer asimptomatik që kishte rënë në kontakt të ngushtë me një rast të konfirmuar të virusit do të transferohej në spital.
Ambulanca e dytë ajrore me destinacion Holandën u ul më herët për arsye teknike në Ishujt Kanarie. Sipas Ministrisë Spanjolle të Shëndetësisë, do të duhet të dërgohet një avion tjetër për të marrë dy pacientët në bord.
