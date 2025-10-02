Mediat ndërkombëtare, ‘Euronews’ dhe ‘Politico’ i kanë bërë jehonë ironisë së kryeministrit Edi Rama me liderët e BE kundër Donald Trump, në lidhje me një lapsus që presidenti i SHBA-ve ka bërë, duke ngatërruar Armeninë me Shqipërinë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama u filmua duke bërë batuta me Presidentin Francez Emmanuel Macron dhe Presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev në takimin e Komunitetit Politik Evropian në Kopenhagen të enjten, raporton Politico.eu.
US President Donald Trump’s geographic confusion over Armenia and Albania was the butt of a joke between world leaders at a summit today.https://t.co/XolpNT4fy0
— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) October 2, 2025
“Duhet të na kërkoni falje… sepse nuk na përgëzuat për marrëveshjen e paqes që Presidenti Trump bëri midis Shqipërisë dhe Azerbajxhanit”, i tha Rama Macronit, duke e bërë Aliyevin të shpërthente në të qeshura.
“Më vjen keq për këtë,” ia ktheu me ironi Macron.
Ndërkohë Euronews ka shpërndarë në Instagram videon ku Rama teksa takohet me presidentin francez Emmanuel Macron dhe presidentin e Azerbajxhanit, Ilham Heydaroghlu Aliyev, ka ironizuar deklaratën e përsëritur të presidentit amerikan, Donald Trump i cili tha se ndaloi luftën mes Shqipërisë dhe Azerbajxhanit.
Albanian PM Edi Rama mocked Trump for confusing Albania with Armenia, joking to Macron:
“You should congratulate Aliyev and me. Trump has ended the conflict between Albania and Azerbaijan.” pic.twitter.com/hUvpLADnke
— euronews (@euronews) October 2, 2025
