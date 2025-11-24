Enton Abilekaj, i ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, ka folur për raundin e dytë të Foltores që ka nisur Partia Demokratike para Kryeministrisë.
Abilekaj tha se me këtë pjesëmarrje, vetëm tmerrin nuk i fut dot PD “armikut”, siç deklaroi Berisha. Analisti tha se edhe Foltorja e PD-së, ishte më demokratike se kjo që po ndodh.
“Me atë pjesëmarrje vetëm tmerrin nuk i fut “armikut”, siç tha Berisha. E mira është që ky debat është publik, se ka nevojë për Foltore, për të diskutuar se çfarë do të ndodhë dhe si do të zgjidhet, si opozita do të bëhet gati të bëhet më konkurente apo për të rrëzuar qeverinë. E sigurtë, që kjo mënyrë nuk është e duhura, nuk është as Foltore. Më demokratike ishte çadra e Bashës sesa kjo. Nuk kemi dialog mes shoqërisë dhe PD-së, ku pranohen faktet që përmendin dhe ato që ne dimë dhe flitet pastaj për një zgjidhje.
Kur njerëzit shohin në çdo qeveritar një hajdut, si mund të shkohet në zgjedhje të parakohshme? Çfarë duhet të bëjë opozita për ta arritur këtë? Bashkëveprimi me ndërkombëtarëve. Cfarë duhet të bëjnë qytetarët? Të flasësh aty me dosjen e prokurorisë, pastaj shtesat që thotë Bersiha dhe nuk e dimë a kanë ndodhur ndonjëherë.
Opozita duhet të rishikojë veten, të ketë dialog me qytetarët, dhe të gjejë mënyrën si të luftojë këtë kleptokraci që ka asgjësuar zgjedhjet”, deklaroi Abilekaj.
Leave a Reply