Kryeministri Edi Rama ndodhet ditën e sotme në Përmet, aty ku ka parë nga afër procesin e vaksinimit si dhe ka parë nga afër procesin e rikonstruktimit të disa qendrave.

Në ‘Facebook’, Rama shkruan se në Përmet ka përfunduar investimi për 24 orë në qytet dhe po vazhdon puna për shtrirjen e rrjetit të ri në zonat rurale.

Kreu i qeverisë shoqërohej në vizitën e tij në Përmet nga kandidatët socialist Bledi Çuçi dhe Mirela Kumbaro.

Kumbaro: Janë kryesisht turistë për sportet, që vijnë me bicikleta me kuaj. Dhe për të rinjtë, ka pasur interes nga ana e bizneseve, janë përgatitur për të ndjekur modelin që është bërë në Vlorë.

Rama: Është bërë projekti gati?

Kumbaro: Ka filluar, ka tre pjesë.

Rama: Dhe këtu qendra urbane plus zonat e ish komunave me intensitet do të kenë 24 orë ujë, pasi kantierët janë në punë.

g.kosovari