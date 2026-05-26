Emergjenca e Ebolës në Afrikë po shkakton alarm në rritje tek autoritetet shëndetësore ndërkombëtare, ndërsa Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe agjencia shëndetësore e Bashkimit Afrikan paralajmërojnë se virusi mund të përhapet në më shumë vende të kontinentit.
Sipas të dhënave të fundit nga autoritetet shëndetësore të Republikës Demokratike të Kongos, epiqendra aktuale e shpërthimit, mbi 200 persona kanë humbur jetën nga 867 raste të dyshuara me Ebola. Vetëm gjatë ditëve të fundit janë regjistruar 204 viktima në tre provinca të vendit, ndërsa numri i të infektuarve vazhdon të rritet me ritme shqetësuese.
Agjencia Africa CDC ka paralajmëruar se dhjetë vende të tjera afrikane ndodhen aktualisht në rrezik të lartë për përhapjen e virusit. Presidenti i institucionit, Jean Kaseya, deklaroi se në listën e vendeve të rrezikuara përfshihen Sudani i Jugut, Ruanda, Kenia, Tanzania, Etiopia, Republika Demokratike e Kongos, Burundi, Angola, Republika e Afrikës Qendrore dhe Zambia.
Ndërkohë, ekipet e Médecins Sans Frontières po punojnë në terren për të frenuar përhapjen e epidemisë. Organizata ka angazhuar qindra punonjës lokalë dhe dhjetëra ekspertë ndërkombëtarë për të trajtuar pacientët, për të gjurmuar kontaktet dhe për të garantuar vazhdimësinë e shërbimeve bazë shëndetësore.
Valeria Greppi, menaxhere projekti e MSF në Goma, deklaroi se sfida më e madhe aktualisht është menaxhimi paralel i Ebolës dhe sëmundjeve të tjera të rënda si malaria, kolera dhe HIV.
Edhe pse Organizata Botërore e Shëndetësisë vlerëson se rreziku global mbetet i ulët, ekspertët europianë paralajmërojnë se situata nuk duhet nënvlerësuar. Epidemiologu italian Fabrizio Pregliasco u shpreh se shpërthimi aktual “është një sinjal që bota nuk mund ta injorojë”.
Sipas tij, Ebola nuk ka të njëjtën aftësi përhapjeje si Covid-19, pasi transmetohet përmes kontakteve të drejtpërdrejta me lëngjet trupore të personave të infektuar, por rreziku i zgjerimit rajonal në Afrikë mbetet serioz.
Edhe eksperti i higjienës dhe shëndetit publik Gianni Rezza deklaroi se mundësia që virusi të arrijë në Evropë nuk mund të përjashtohet plotësisht, sidomos nëse epidemia përhapet drejt qyteteve afrikane me aeroporte ndërkombëtare.
Megjithatë, ai theksoi se vendet europiane kanë kapacitete për ta kontrolluar situatën përmes izolimit të menjëhershëm të rasteve të dyshuara dhe protokolleve të avancuara mjekësore.
Ekspertët kujtojnë se faktorët që favorizuan përhapjen e virusit në Afrikë lidhen kryesisht me kushtet e dobëta spitalore dhe ritualet tradicionale të varrimit, ku njerëzit bien në kontakt të drejtpërdrejtë me trupat e viktimave të infektuara.
Për momentin, OBSH nuk ka rekomanduar masa të jashtëzakonshme globale, por autoritetet shëndetësore ndërkombëtare po monitorojnë nga afër zhvillimin e situatës, ndërsa shtohen thirrjet për forcimin e mbikëqyrjes epidemiologjike dhe bashkëpunimit ndërkombëtar për të shmangur një krizë më të gjerë shëndetësore.
Leave a Reply