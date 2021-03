Koha vazhdon të diktojë nevoja të pashmangshme për shërbime e lehtësira që mund t’i ofrojë vetëm teknologjia. Ndërkaq njerëzit ndihen gjithnjë e më në ngut e domosdoshmëri, për t’i pasur e përvetësuar në të përditshmen e tyre ato. Jo vetëm për komunikim, takime e mbledhje, por sidomos dhe për mirëfunksionimin e zgjerimin e mëtejshëm të bizneseve të tyre, duke siguruar më shumë efikasitet e cilësi, në më pak kohë e lodhje.

eBiznes është aplikacioni më i ri që ofron Vodafone Business, për këtë nevojë të madhe, duke dixhitalizuar kështu procesin e shitjeve për bizneset e të gjitha llojeve e industrive dhe duke hequr nevojën për kase fiskale.

Thënë ndryshe? Gjithçka është në një app, në eBiznes, që bën të mundur manaxhimin e biznesit nga celulari apo tableti. Biznesi s’do të ketë më nevojë për kase fiskale tradicionale. Me një tarifë mujore shumë të ulët, deklarimi i shitjeve edhe fiskalizimi i faturave tatimore mund të bëhet nëpërmjet aplikacionit eBiznes, direkt nga telefoni në kohë reale tek Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve në përputhje me Ligjin nr. 87/2019 datë 18.12.2019, “Për Faturën dhe Sistemin e Monitorimit të Qarkullimit”.

Klientët s’do të kenë më kosto fillestare e as kasë fiskale por një pajtim mujor minimal. Klientët mund të bëjnë lehtësisht shitje, të anullojnë fatura, të aplikojnë ulje direkt nga aplikacioni, të dërgojnë faturën me e-mail te klienti, të menaxhojnë listën e produkteve, të monitorojnë punën në distancë, të bëjnë deklarimet e shitjeve automatike në kohë reale apo dhe të përfitojnë raportim ditor dhe mujor të shitjeve të biznesit.

Po si funksionon, si sigurohet marrja e gjithë këtyre shërbimeve që ofrohen të gjitha në këtë app? Eshtë shumë e thjeshtë. Mjafton të keni një smartphone, tablet ose një pajisje që e mundëson Vodafone, të shkarkoni nga Play Store dhe Apple Store aplikacionin eBiznes, të bëni abonimin mujor për shërbimin, të lidheni me internetin, të merrni certifikatë elektronike nga AKSHI, dokumenta të tilla si ekstrakt nga QKR-ja dhe kartën e identitetit.

Kaq! Duke shkarkuar aplikacionin eBiznes, të jeni të sigurtë se do të keni me vete zgjidhjen e zgjedhjen më të mençur për ecurinë e mirë të biznesit tuaj, do të keni portofol inovativ të Vodafone Business, të ofruar me qëllimin e përhershëm që klientët Vodafone të vazhdojnë të jenë gjithmonë një hap përpara drejt së ardhmes digjitale e të suksesshme për biznesin e tyre.

Për më shumë informacion, rezervo një telefonatë këtu ose vizito çdo dyqan Vodafone.