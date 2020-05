Një deklaratë e zëvendës trajnerit të Vllaznisë Safet Osja mëngjesin e sotëm ka pështjelluar ambientin futbollistik në Shqipëri.

“Shpresojmë, që ndoshta ndoshta, mund të shtyhet me një javë kampionati, për ne është pozitive,”-u shpreh Osja.

Sipas zëvendës trajnerit të Vllaznisë futbolli mund të rinisë edhe me 10 qershor, në një kohë kur më 13 maj Federata Shqiptare e Futbollit në një mbledhje të mbajtur me klubet e Superligës vendosën për rinisjen e kampionatit me 3 qershor edhe pse për të dy variantet nuk ka ende një konfirmim nga qeveria.

/e.rr