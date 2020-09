Mbrëmjen e djeshme në emisionin “Opinion” gazetari Artan Hoxha tregoi detaje në lidhje me vrasjen e Bujar Çelës në Bradashesh të Elbasanit. Hoxha sqaroi se zanafilla e konfliktit janë 50 kilogramë kokainë të humbura në Londër. Gazetari tregoi më tej se ngjarja ndodhi për larje hesapesh, e cila nisi me vrasjen e tre personave në Bradashesh në dhjetor të vitit 2018 dhe së fundmi me vrasjen e Bujar Çelës.

“Kemi të bëjmë me një 50 kilogramësh kokaine që ka humbur në Londër. Dyshimi është që e ka marrë një grup tjetër në Elbasan. Këtu është e gjithë zanafilla e kësaj historie. Kemi 3 të vrarët në Bradashesh, Endrit Dylgjeri, xhaxhai i vet dhe shtetasi turk. Kemi dy vëllezër që sapo kishin dalë nga burgu në Itali që iu bë atentat. Pastaj kemi një atentat një i ri Peqini. Pastaj një vrasje në Durrës. Janë nga ato vrasjet që unë thosha që autorët nuk e djegin makinën po i shpërbënin makinat. Grupi rival pyeti ku shpërbëhen makinat dhe zbërtheheshin në Durrës. Gjatë këtij viti brenda 3 muajve të parë kemi 2 vrasje, kemi vëllezërit Haxhia që kishin servis dhe para dy vëllezërve Haxhia edhe dy të tjerë që kishin servis. Mbasi u vranë këta në Elbasan kemi dy vrasje të tjera, ku u kapën dy persona ku njëri nga ata dyshohet që ka bashkëpunuar me hetimin dhe ndodhi vrasja tjetër ku u vra një i pafajshëm vëllai i një personi në kërkim, vëllai i Talo Çelës.”, tha Hoxha.

Bujar Çela u ekzekutua mëngjesin e 17 shtatorit paranjë lokali tek rrethrrotullimi i Bradasheshit. 50-vjeçari u ekzekutua me armë zjarri nga 3 persona të veshur si policë. Viktima është vëllai i Talo Çelës, një nga grabitësit 4.6 mln eurove në aeroportin e Rinasit, më 9 prill të 2019. Policia ka nisur hetimet për ngjarjen dhe dyshon se ai u vra për hakmarrje.

g.kosovari