E vërteta e ‘zhdukjes’ nga interneti të Facebook dhe aplikacioneve të tij, ndryshimet ndodhën mëngjesin e sotëm (Humbjet)

Facebook, Instagram, WhatsApp janë të gjitha jashtë përdorimit pasi gjiganti i mediave sociale bëri ndryshime në sistemet e tij të internetit të hënën në mëngjes që shkaktoi “zhdukjen” nga drejtoria e internetit, duke shkaktuar një ndërprerje në mbarë botën.

Midis orës 11.50 të mëngjesit EST dhe 11.52 të mëngjesit EST, Facebook bëri një seri azhurnimesh në protokollin e tij të portës kufitare (BGP), gjë që bëri që ai të ‘zhdukej’ nga interneti. BGP lejon shkëmbimin e informacionit të drejtimit në internet dhe i çon njerëzit në faqet e internetit ku duan të kenë qasje, shkruan Daily Mail.

Ndryshimet e Facebook përfshinin tërheqje të cilat hoqën pronat e tij nga sistemi i emërtimit të domeneve që ai operon dhe në thelb e bënë të pamundur për këdo që të lidhej me faqet sepse nuk mund të gjendeshin më në internet. Facebook ende nuk ka shpjeguar pse u bënë ndryshimet ose pse shkaktuan ndërprerje të tilla. NetBlocks, i cili gjurmon ndërprerjet e internetit dhe ndikimin e tyre, vlerëson se ndërprerja tashmë i ka kushtuar ekonomisë globale 160 milion dollarë (117 milion £).

Ekspertët thonë se edhe pasi problemi të rregullohet, do të jetë një detyrë e vështirë ta rindizni sistemin sepse është kaq i madh. Aksionet e kompanisë së goditur nga skandali ishin ulur me 5 për qind të hënën në mes të ndërprerjes dhe pasi një sinjalizues doli në publik të dielën në mbrëmje me pretendimet se si rregullisht Facebook e vendos fitimin mbi moralin.

Zyra Kryesore e Teknologjisë e CloudFare John Graham -Cunningham shkroi në “Twitter” të hënën se Facebook aksidentalisht ‘u zhduk’ nga interneti pasi bëri një ‘vërshim’ përditësimesh në Protokollin e tij BGP – Border Gateway.

“Midis orës 15:50 UTC dhe 15:52 UTC Facebook dhe pronat e lidhura me të u zhdukën nga Interneti në vërshimin e azhurnimeve të BGP” tha ai.

Facebook nuk përdor CloudFare, por drejton një nga zgjidhësit më të mëdhenj të DNS në botë. Kur faqet ulen për shkak të dështimeve në sistemet DNS, CloudFare përpiqet t’i riparojë ato. Usman Muzaffar, SVP i inxhinierisë në CloudFare, shpjegoi për DailyMail.com: ‘Njerëzit i qasen informacionit në internet përmes emrave të domain, si facebook.com dhe DNS e konverton atë në numra, të quajtur një adresë IP, që kompjuterët përdorin.

Nga ajo që ne kuptojmë për çështjen aktuale – është një çështje e globalizuar e konfigurimit të BGP. Nga përvoja jonë, këto zakonisht janë gabime, jo sulme.

“Border Gateway Protocol (BGP) është protokolli i rrugëzimit për internetin. Ashtu si përpunimi i postës së zyrës postare, BGP zgjedh rrugët më efikase për shpërndarjen e trafikut në internet. Sot, udhëzimet se si të arrini në adresat e serverit DNS të Facebook nuk ishin të disponueshme (dhe duket se ende nuk janë të disponueshme).

“Pa qenë në gjendje të kontaktojnë serverët DNS, vizitorët që përpiqen të arrijnë një pronë të Facebook, si facebook.com, nuk do të marrin një përgjigje dhe kështu faqja nuk do të ngarkohet.”

Facebook nuk ka komentuar shkakun e ndërprerjes.

“Ne jemi të vetëdijshëm se disa njerëz kanë probleme me qasjen në aplikacionet dhe produktet tona. Ne po punojmë për t’i kthyer gjërat në normalitet sa më shpejt që të jetë e mundur dhe kërkojmë falje për çdo shqetësim”, tha Andy Stone, drejtori i komunikimit i kompanisë.

Fillimisht, kishte raporte se AT&T, Verizon dhe T-Mobile ishin gjithashtu të gjithë në rënie, megjithatë ato raporte buronin nga njerëzit që nuk ishin në gjendje të hynin në aplikacionet e drejtuara nga Facebook në pajisjet e tyre mobile.

Kevin King, Drejtor i Komunikimeve në Verizon, tha se nuk kishte ndërprerje me rrjetin, por që dukej sikur disa përdorues kishin vështirësi në qasjen në aplikacione ose faqe të caktuara në pajisjet e tyre Verizon.

Pothuajse të gjithë ata që raportuan probleme kishin probleme me internetin celular, dhe jo me thirrjet ose mesazhet , pergatiti BW.