Emisioni “Java në RTSH” kishte këtë të premte në plan të parë stërvitjen ushtarake ‘Defender Europe 21’ që po zhvillohet në vendin tonë. Në një intervistë ekskluzive, Gjeneralmajor Bajram Begaj, shef i Shtabit të Përgjithshëm, dha detaje rreth zhvillimit të stërvitjes me aleatët e NATO-s.

I pyetur për gjendjen e trupave ushtarake të FA-ve, Begaj tha se ata janë në kushte tepër të mira dhe në përmbushje të detyrave dhe misionit kushtetues.

“Ne kemi qenë gjithë kohës në terren pavarësisht pandemisë. Kemi qëne në stervitje dhe duke zbatuar detyrat. Sigurisht që vaksinimi i Forcave të Armatosura ishte diçka shumë e mirë. Për trupat tona unë shpreh të njëjtën porosi që u them gjithmonë. Të vazhdojnë detyrat dhe stërvitjet me krenari me forcat aleate, ashtu siç kanë treguar vlerat e larta të FA-ve për shqiptarët dhe vendin. Unë dua të perifrazoj gjeneral Uolltersin i cili thotë se Shqipëria nuk është vetëm prodhues i sigurisë, por edhe eksportues i sigurisë” – tha gjeneralmajor Bajram Begaj.

Ai shtoi për ‘Java në RTSH’ se ushtaraku është një profesionist me moton “Nderi, Detyra, Atdheu”.

“Kjo tregon se FA është e kudondodhur jo vetëm për kapacitetet që kanë, por edhe në raste të veçanta siç janë emergjencat civile dhe fatkeqësitë natyrore. Unë mendoj se integriteti dhe gatishmëria kanë bërë që besueshmëria në publik të jetë shumë e lartë. Janë disa sondazhe të bëra edhe nga aleatët tanë që tregojnë se Forcat e Armatosura kanë një transparencë në veprimtarinë e tyre shtetërore dhe një besueshmëri shumë të lartë” – tha Shefi i Shtabit të Përgjithshëm për ‘Java në RTSH’.

Sa i përket ‘Defender Europe 21’, Begaj tha se prezenca e tre ushtarakëve të lartë të NATO-s tregon rëndësinë jo vetëm të stërvitjes, por edhe të vetë Shqipërisë.

“Kjo stërvitje ka në vëmendje rritjen e gatishmërisë operacionale dhe bashkëpunimin mes aleatëve në kohë të vështira” – tha ai.