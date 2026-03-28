Shqipëria po ngjitet fuqishëm në skenën ndërkombëtare të turizmit për vitin 2026. Mediat e huaja po e vendosin vendin tonë në qendër të vëmendjes, duke e përshkruar si një destinacion unik që ofron një përzierje të pazakontë mes plazheve të Rivierës, qyteteve historike dhe natyrës së egër.
Revista britanike Time Out e cilëson Shqipërinë si një vend “të veçantë” që “ecën me ritmin e vet”, duke theksuar se këtu vizitorët mund të gjejnë gjithçka: nga pushimet buzë detit te eksplorimi i historisë dhe kulturës së pasur.
Nga plazhet e Rivierës, te rrënojat e largëta dhe qytetet e bukura të vjetra, këto janë destinacionet më të veçanta të Shqipërisë.
Shqipëria është një vend i veçantë. Gjërat funksionojnë ndryshe këtu dhe, megjithëse po tërheq shumë turistë (pjesërisht falë Dua Lipës dhe pjesërisht për shkak të festivaleve të pabesueshme të muzikës dhe plazheve mahnitëse), ajo mbetet një vend që ecën sipas ritmit të vet.
Shqipëria ka gjithçka: plazhe të bukura, qytete për pushime, histori të pasur, parqe kombëtare malore, qytete të vjetra, ushqim të shijshëm dhe verë të nënvlerësuar që plotëson përvojën tuaj.
A është Shqipëria e lirë për t’u vizituar?
Shqipëria mbetet një destinacion ekonomik për shumicën e turistëve, edhe pse ditët kur konsiderohej “kursyese” për buxhetin janë larguar.
Tirana madje renditet si një nga vendet më të përballueshme për t’u vizituar në Evropë në vitin 2026, kryesisht për shkak të ushqimit, pijes dhe akomodimeve të lira.
Resorte më të njohura bregdetare po bëhen gjithnjë e më të shtrenjta, veçanërisht gjatë verës, por Shqipëria, në përgjithësi, mbetet një vend me vlerë të jashtëzakonshme për para.
Këshilla kryesore për vizitën në Shqipëri në vitin 2026
Kalendari shqiptar është i mbushur me ngjarje vjetore tërheqëse, nga festivalet tradicionale folklorike (Gjirokastra është vendi i duhur për këtë) te festivalet moderne të birrës (si Festivali i Birrës në Korçë).
Megjithatë, infrastruktura turistike po përmirësohet, transporti publik mbetet i kufizuar. Mënyra më e mirë për të shijuar një udhëtim këtu është të merrni me qira një makinë, duke ju mundësuar të eksploroni kulturën, historinë, natyrën dhe plazhet në të njëjtën kohë. Kjo gjithashtu krijon mundësinë për të vizituar Qafën e Llogarasë, një nga përvojat më mahnitëse në Shqipëri.
Nga veriu në jug dhe nga lindja në perëndim, Shqipëria është plot destinacione të mrekullueshme që ia vlejnë të vizitohen. Ja disa nga vendet kryesore që nuk duhet t’i humbisni:
1. Tirana
Më e mirë për: Për një pushim në qyte
Kryeqyteti i Shqipërisë, Tirana, është vendi i vetëm që ndjehet si një qytet i vërtetë. Autoritetet e qytetit kanë transformuar qendrat e hetuesisë dhe burgjet e periudhës komuniste në muze, galeri arti dhe memoriale, të rrethuar nga bare dhe restorante moderne. Në fundjavë, mund të ngjiteni me teleferik në Malin e Dajtit për një drekë tradicionale me qingj të pjekur.
Qafa e Llogarasë
Më e mirë për: Pamje spektakolare dhe udhëtime me makinë
Qafa e Llogarasë lidh Luginën e Dukatit me Himarën dhe ofron panoramë të mahnitshme mbi detin Jon. Rrugët përshkohen nga pyje pishash dhe klife të larta, dhe për ata që kanë guxim, ofron mundësi për hedhje me parashutë.
3. Berat
Më i mirë për: Qytet i vjetër dhe histori
Berati ka dy pjesë të dallueshme: lagjet pranë lumit dhe pjesa e vjetër mbi kodër. Kalaja e Beratit dhe kishat e xhamitë shekullore janë kthyer në muze dhe ofrojnë pamje dhe histori të jashtëzakonshme.
4. Gjipe
Më e mirë për: Plazh të qetë dhe të izoluar
Rrugica 40-minutëshe nga manastiri i Shën Theodhorit për në plazhin e Gjipes ofron pamje spektakolare. Ky plazh me gurë të bardhë është ideal për ata që kërkojnë privatësi dhe qetësi.
5. Gjirokastër
Më e mirë për: Shëtitje dhe blerje suveniresh
Qyteti i vogël i Gjirokastrës ka histori mbi 2 mijë e 500 vjeçare dhe shumë shtëpi të bukura osmane, si dhe një qendër turistike me kafene dhe dyqane suveniresh.
6. Shkodër
Më e mirë për: Eksplorim me biçikletë
Shkodra ofron një qendër të bukur me ndikim italian, muze të shkëlqyer, restorante dhe plazhe pranë qytetit.
7. Butrint
Më i mirë për: Histori dhe arkeologji
Butrinti është një qytet i lashtë grek, i vendosur mes pyjeve dhe lagunave bregdetare, me teatro, forum dhe banja publike të ruajtura mirë.
8. Ksamil
Më i mirë për: Plazh dhe pushime verore
Ksamili ofron plazhe të bukura, ishuj të vegjël dhe ujë kristal të kaltër, ideal për turizëm veror.
9. Apollonia
Më e mirë për: Gjetja e një “thesari të fshehur”
Rrënojat e qytetit ilir 2 mijë e 500-vjeçar ofrojnë qetësi dhe histori, me mure, kolona dhe mozaikë të mbuluar me ullinj.
10. Durrës
Më i mirë për: Plazhe qytetare dhe histori romake
Durrësi, qyteti i dytë më i madh i Shqipërisë, kombinon histori të gjatë me energji moderne, plazhe dhe kafenetë e gjalla.
11. Alpet Shqiptare
Më të mira për: Hiking dhe natyrë
Alpet Shqiptare ofrojnë luginat e gjelbëruara, fshatra tradicionale dhe male të mbuluara me borë, me shtigje të njohura për hiking, përfshirë Rrugën e Majave të Ballkanit.
12. Dhërmi
Më i mirë për: Plazh dhe argëtim veror
Dhërmiu ofron plazhe të bukura, bare me pije të përballueshme dhe mundësi për sporte si ngjitje në shkëmb. Fshati i vjetër rrethuar me gjelbërim ofron një pushim të qetë nga plazhet.
