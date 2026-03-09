Ish-deputeti Koçi Tahiri ka ndërruar jetë në moshën 77-vjeçare pas një periudhe të gjatë përballjeje me kancerin.
Tahiri lindi në vitin 1949 dhe u përfshi në jetën parlamentare në vitin 2018. Ai mori mandatin e deputetit në Kuvend gjatë periudhës 2018–2021, në një moment kur deputetët e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim dorëzuan mandatet.
Përveç aktivitetit parlamentar, Tahiri u angazhua për vite në jetën shoqërore të zonës së Gorës dhe në Bashkinë Maliq. Ai drejtoi shoqatën “Besëlidhja Gorare”, ku punoi për ruajtjen e traditave dhe për forcimin e lidhjeve brenda komunitetit gorar.
Institucione dhe përfaqësues të jetës publike e vlerësuan më herët me disa tituj për kontributin e tij. Ish-Presidenti Bujar Nishani i akordoi vlerësimin “Pishtar i Demokracisë”, ndërsa Bashkia Maliq i dha titullin “Krenaria e Bashkisë Maliq”.
