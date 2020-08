Lajmin e bën me dije kolegu i tij Selman Hodaj, Drejtori i Përgjithshëm i Arsimit Parauniversitar i cili njofton gjithashtu se edhe e ëma e Koçit ka ndërruar jetë gjithashtu nga COVID.

“Cfare trishtimi. Te kishim djalin e papertuar, gojeembel, te qeshur, plot edukate e miresi.

Nuk e fitove dot betejen me Coronen, madje ajo nuk kurseu as nenen tende.

U perpoqa te jap zemer, por nuk munda dot me shume pasi zemra jote pushoi se rrahuri dhe nuk te kurseu ne moshen 40- vjecare.

Lamtumire i dashur Alfred Koci!

Arsimi dhe Zyra e Tiranes, sot perjetojne nje dhimbje pa kufi.

Mbase enderrat e tua per muziken do i vazhdosh ne parajse. Do kaloj siguri”, shkruan Hodaj!