Këto robotë nuk janë testuar ende te njerëzit, por kanë funksionuar me sukses në eksperimente me derra dhe dele, u raportua në revistën “Science”.
Aktualisht, shumë sëmundje, të tilla si goditja në tru ose tumoret, kërkojnë doza të mëdha ilaçesh që shpërndahen në të gjithë trupin, gjë që rrit rrezikun e efekteve anësore, raportoi Swiss Info.
Mikroroboti i ri e zgjidh këtë problem, falë një kapsule sferike xheli në të cilën mund të futen ilaçet.
Kapsula është e pajisur me nanopjesëza oksidi hekuri, të cilat mund të kontrollohen nga fusha magnetike të jashtme.
Kur roboti arrin në vendin e synuar, kapsula nxehet nga një fushë magnetike me frekuencë të lartë , e cila bën që xheli të tretet dhe ilaçi të lirohet.
“Është e mahnitshme se sa gjak pompohet nëpër enët tona të gjakut dhe me çfarë shpejtësie. Sistemi ynë i navigimit duhet të jetë në gjendje t’i përballojë të gjitha këto”, tha studiuesi i ETH Zurich dhe autori kryesor i studimit, Fabian Landers.
Leave a Reply