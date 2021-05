U përpoq të vriste foshnjën e saj duke e mbyllur në dollapin e rrobave, arrestohet 38-vjeçarja

Një nënë e cila u përpo të vristë foshënjën e saj duke e mbyllur në dollapin e rrobave, ka bërë xhiron e mediave në Rusi dhe në të gjithë Europën.

Gruaja 38 vjece akuzohet për “tentativë për vrasje” pasi mbylli foshnjën e saj brenda gardërobës. Fatmirësisht ajo nuk e coi deri në fund aktin kriminal dhe foshnja është në gjëndje të mirë shëndetesore.

Yulia Zykova rrezikon të të dënohet me 15 vite burg. Mesa duket fakti që foshnja kishte lindur me peshë shumë të vogël dhe nëna e saj nuk e ushqente dot me gji, e ka bërë depressive nënën e re e cila ka tentuar ta vrasë .