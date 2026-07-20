Një aksident rrugor është regjistruar pasditen e sotme në Rrugën e Kombit, në segmentin Milot-Rrëshen, pranë Rubikut.
Sipas informacioneve paraprake, një automjet me targa të Kosovës është përplasur me një kamion, ndërsa përplasja ka qenë e fortë. Si pasojë, katër persona, të gjithë shtetas nga Kosova, që udhëtonin në automjet, kanë mbetur të plagosur.
Të lënduarit janë transportuar me urgjencë drejt spitalit për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Ende nuk ka informacion zyrtar mbi gjendjen e tyre shëndetësore.
Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor, të cilët kanë nisur punën për përcaktimin e shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit.
Për shkak të ndërhyrjes së ekipeve të emergjencës, qarkullimi në këtë segment të Rrugës së Kombit është shoqëruar për disa minuta me vështirësi.
Leave a Reply