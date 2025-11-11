Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Maliq, pasi një person është gjetur i pajetë në një banesë në fshatin Palasë.
Sipas të dhënave paraprake, mësohet se një 45-vjeçar është gjetur i varur në kangjellat e murit rrethues të një banese.
Dyshohet se viktima ka dashur të hyjë brenda banesës (që nuk ishte e tij) duke kaluar nga muri por bluza i ka ngecur në kangjellat dhe për pasojë, ka ndërruar jetë. Gjithashtu dyshohet që 45-vjeçari të ketë qenë në gjendje të dehur.
Policia ka mbërritur në vendngjarje dhe po bën hetimet lidhur me rastin.
