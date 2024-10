Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Leskovik. Një 40 vjeçar i jep fund jetës së tij duke u vetëvarur.

Sipas informacioneve nga policia bëhet e ditur se ka qenë një telefonatë e një banori të zonës që ka njoftuar policinë e më pas policia e komisariatit të Kolonjës është nisur drejt vendngjarjes.

Ende nuk dihen rrethanat dhe motivi policia ndërkohë me të mbërritur në vendngjarje do të vijojë me punën për zbardhjen e rrethanave.