Kërkimet e Rojës Bregdetare po vijojnënë Paliouri, Halkidiki, për të gjetur një 12-vjeçar dhe një 20-vjeçar me origjinë ruse të cilët kishin shkuar për zhytje me maskë dhe nuk u kthyen më.
Pasi autoritetet u informuan nga të afërmit e tyre, Qendra e Unifikuar e Koordinimit të Kërkimit dhe Shpëtimit mobilizoi dy anije të Rojës Bregdetare, një automjet tokësor, si dhe një helikopter të Forcave Ajrore, të cilat po “krehin” zonën për t’i gjetur ata.
Deri tani asnjë shenjë nuk ka prej tyre, ndërsa në zonë mbizotërojnë erëra e forta që vështirësojnë kërkimet.
Leave a Reply