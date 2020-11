Një ngjarje e rëndë ka ndodhur paraditen e sotëm në Kurbin, ku një grua ka tentuar të vrasë burrin duke e goditur me sqepar në kokë.

Mësohet se gruaja, 60 vjeçe është konfliktuar me bashkëshortin dhe me pas e ka qëlluar me sqepar ne kokë.

Burri është dërguar në spital dhe ndodhet në gjendje të rëndë për jetën.

Burimet bëjnë të ditur se çifti kanë pasur herë pas here konflikte të vazhdueshme, por sipas informacioneve nuk ka patur denoncime të mëparshme në polici për dhunë ne familje.

Ata kane dhjete fëmije bashke, por njihen si persona që kanë pasur konflikte.

g.kosovari