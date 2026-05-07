Deputeti i Partisë Demokratike, Ivi Kaso, i është përgjigjur ashpër akuzave të ish-kolegut të tij, Ervin Salianji, gjatë një interviste në “Përballë Lajmit” në Klan News.
Kaso u shpreh se nuk dëshiron t’u japë zë frustrimeve të dikujt që, sipas tij, tashmë ndodhet zyrtarisht jashtë strukturave të PD-së pas vendimit të Kryesisë.
Lidhur me etiketimin si “komunist” dhe sulmeve mbi origjinën familjare, ai theksoi se gërmimi në biografitë e paraardhësve është akti më komunist që dikush mund të bëjë.
Ivi Kaso: Ka një qëndrim politik PD, që nuk është vetëm fjalë, por është edhe dokument i PD. Ka një vendim të Këshillit Kombëtar të PD, të tetorit të vitit të kaluar, i cili ka një qëndrim me zgjedhjet, që nuk e njeh farsën zgjedhore të 11 majit. Pra nëse partia në organin e saj më të lartë, që është Këshilli Kombëtar shpreh vullnetin e saj për të mbajtur një qëndrim politik ndaj një procesi që nuk e njeh.
Besard Jacaj: Në fundjavë kisha të ftuar Ervin Salianjin, i cili kishte akuza politike për ju, për qarkun e Korçës, duke akuzuar se ju jeni shkaktar i një rezultati katastrofik që PD ka marrë në Korçë. Duke shtuar se ju nuk jeni në partinë e paraardhësve tuaj, çka nënkuptonte që paraardhësit tuaj kanë qenë komunistë.
Ivi Kaso: Unë normalisht nuk do i përgjigjesha frustimeve të dikujt, që është jashtë PD dhe ndoshta jashtë politikë, këtë të fundit nuk e di, por jashtë PD është e sigurt, pasi ka një konfirmim nga kryesia të këtij fakti. Frustimeve të dikujt që e ka me gjithë botën dhe do të bëhet lajm me çdo kusht unë nuk do i përgjigjem. Por një festë do e kisha me këdo që bën akuza për paraardhësit, sepse kjo çështja e rrëmimit në biografi e të tjerëve është gjëja më komuniste që mund të reklamojnë. Kështu të merren me paraardhësit e tyre.
