e kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha me kryeprokuroren e Tiranës Elisabeta Imeraj, të cilët shkëmbyen akuza të rënda, me nxitës Bashën, do të bëhet pjesë e axhendës së diskutimeve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, që konsiderohet edhe si qeveria e sistemit të prokurorisë në Shqipëri. Imeraj ka depozituar një kërkesë në KLP, ku i kërkon Këshillit që të mbajë një qëndrim publik ndaj kryetarit të opozitës, Lulzim Basha, i cili e konsideroi prokuroren ikonë të krimit, një akuzë kjo befasuese dhe tepër e rëndë. Pas protokollimit të kërkesës, KLP do të mblidhet nesër për të diskutuar mbi këtë çështje. Pas diskutimeve, KLP mund të dalë me një deklaratë, për të dënuar sulmet e Bashës ndaj zonjës Imeraj, e cila sapo ka kaluar shkallën e parë të Vetingut.