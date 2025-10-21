Gjatë një takimi në dhomën e kabinetit në Shtëpinë e Bardhë, presidenti amerikan Donald Trump i tha ambasadorit australian Kevin Rudd: “As ti nuk më pëlqen. Dhe ndoshta nuk do të më pëlqesh kurrë.” Rudd kishte publikuar më herët komente negative për Trump në rrjetet sociale, të cilat i fshiu pasi mori detyrën si ambasador.
Ky ishte momenti më i tensionuar dhe i sikletshëm në një konferencë shtypi tipike për stilin e lirshëm dhe kaotik të presidentit amerikan. Por menjëherë pas kësaj deklarate, salla shpërtheu në të qeshura, si një valvul presioni që u çlirua në qarqet diplomatike dhe qeveritare australiane.
Rreth gjysmë ore më vonë, pas një takimi të ngrohtë dhe pa drama mes Trump dhe kryeministrit australian Anthony Albanese, Rudd u dëgjua t’i kërkonte falje presidentit, duke u përkulur mbi tavolinë për t’i thënë “më fal” njeriut që katër vite më parë e kishte quajtur “idiot fshati”.
The Guardian shkruan se Trump i tha Rudd-it se “gjithçka është falur” pasi mediat u larguan.
Në një dhomë të dekoruar me portrete presidentësh të mëparshëm, nën llambadarë vezullues dhe me zbukurime të arta, Trump nuk u duk aspak i shqetësuar nga komentet e mëparshme të ambasadorit australian.
Për një vit, kritikët konservatorë kishin spekuluar se Trump e kishte “ngrirë” diplomatikisht Australinë për shkak të komenteve kritike të Rudd-it në vitin 2021. Por përballë ish-kryeministrit, Trump nuk dha shenja se e njihte apo e mbante mend, dhe nuk lejoi që kjo të ndikonte në qëndrimin jashtëzakonisht pozitiv që shfaqi ndaj Albanese, të cilin e mbuloi me lëvdata.
Ndërveprimi i shkurtër me Rudd-in, që bëri Albanese-n të qeshë, u nxit nga një pyetje e një gazetari australian për komentet e mëparshme të ambasadorit. “A ka thënë ndonjë gjë ambasadori?” pyeti Trump. “Nuk di gjë për të. Nëse ka thënë diçka të keqe, ndoshta do të donte të kërkonte falje. Mos ma thuaj.”
Duke iu drejtuar Albanese-s me një ton gjysmë shakaje, Trump pyeti: “Ku është ai? Po punon ende për ty?” Albanese tregoi me gisht: “Është aty.” Të gjithë sytë u kthyen nga Rudd, deri atëherë i heshtur dhe pothuajse i padukshëm.
Në nëntor 2024, pas konfirmimit të Rudd-it si ambasador, u publikua një video nga një intervistë e vitit 2021 ku ai e përshkruante Trumpin si “budalla fshati” dhe “jo një forcë intelektuale udhëheqëse”. Më vonë u zbulua se Rudd kishte fshirë postimet e vjetra kritike në rrjetet sociale, ndërsa një këshilltar i Trumpit e ripostoi deklaratën e tij.
Nëse Trump i kishte mbajtur inat për komentet, qëndrimi i tij nuk e tregoi këtë.
