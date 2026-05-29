Këtë të premte, vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.
Sipas parashikimeve meteorologjike, moti parashikohet me kthjellime vranësira dhe kalimtare, ndërsa përgjatë relieveve malore në jug të vendit reshje lokale shiu.
Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 7 m/s, e cila hera-herës përgjatë vijës bregdeatre dhe zonave luginore pritet të fitojë shpejtësi deri në 14m/s
Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon do të jketë i forces 1-3 ballë.
