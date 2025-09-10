Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, paralajmëroi një analizë të partisë pas përfundimit të mbledhjes së kryesisë.
“PD është parti e fjalës së lirë, e debatit të lirë, e mendimit të lirë. Do jetë një analizë në të cilën janë të ftuar të gjithë anëtarët dhe mbështetësit. Nuk ka një datë fikse, por askush të mos mendojë se partia nuk do ti nënshtrohet një analize në interesin më të mirë të saj”, tha ai.
Ai u shpreh se PD do të marrë çdo vendim të drejtë dhe të arsyeshëm kur u pyet nëse do të ketë ndryshime në strukturën e saj. Ai u shpreh se pranon edhe votëbesimin, por theksoi se PD-ja nuk do të fajësojë kurrë viktimën për vjedhjen e zgjedhjeve.
“Absolutisht e pranoj, do ishte marrëzi të mendojë kush që nuk e pranoj. Statuti flet për zgjedhje jo për farsë. Farsa është farsë, votimi është votim. Nëse ti fajëson viktimën për kriminelin, pastaj ky është moral problematik. Nuk mund të ndodhë kurrë që partia të bëjë përgjegjës viktimën për zgjedhjet. Dhe këtu kryekrimineli i zgjedhjeve është Edi Rama dhe numri 2, Altin Troplini. Kjo nuk përjashton procedurën dhe të drejtën e anëtarësisë së partisë për t’u shprehur lirisht për të gjithë drejtuesit, përfshirë kryetarin e PD-së në kohën e duhur”, tha Berisha.
Demokratët vendosën të hyjnë në parlament, por nuk do t’i njohin zgjedhjet. Madje Berisha tha se është dakord që ky sesion politik i ri të shoqërohet me revolta dhe protesta, propozim nga Ervin Salianji.
“Një propozim shumë i drejtë. Jam 100% dakord me Ervin Salianjin”, tha Berisha.
Leave a Reply