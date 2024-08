Kur Harris të dalë në skenë në Konventën Kombëtare Demokratike në Çikago këtë javë si kandidate presidenciale e partisë, ajo do ta bëjë këtë duke e ditur se shumë nga audienca që e brohorisnin, një herë e lanë jashtë.

Kamala Harris është përballur me vite të tëra dyshimi nga brenda partisë së saj, në lidhje me aftësinë për të kandiduar për postin më të lartë politik të Amerikës.

Që kur zëvendësoi Joe Biden, si kandidate demokrate, 59-vjeçarja ka parë një valë entuziazmi të reflektuar në votime, mbledhje fondesh dhe turma të mëdha që kanë dalë për ta parë atë në mitingje në të gjithë vendin. Por momenti politik dhe energjia që ajo ka gjeneruar në javët e fundit mes demokratëve nuk ishte kurrë e dhënë, shkruan BBC.

Pasi dështoi në një ofertë presidenciale të shkurtër në vitin 2019, ajo filloi zëvendëspresidencën e saj në një bazë të lëkundshme, e rrethuar nga pengesat në intervista të profilit të lartë, qarkullimi i stafit dhe vlerësimet e ulëta të miratimit. Dhe për tre vitet e gjysmë të fundit në Shtëpinë e Bardhë, ajo ka luftuar të depërtojë te votuesit amerikanë.

Këshilltarët dhe aleatët thonë se në vitet që nga ato beteja të hershme, ajo ka mprehur aftësitë e saj politike, ka krijuar koalicione besnike brenda partisë së saj dhe ka ndërtuar besueshmëri për çështje si të drejtat e abortit, që fuqizojnë bazën demokratike. Me fjalë të tjera, ajo është përgatitur për një moment pikërisht si ky.

Të enjten, ndërsa ajo zyrtarisht pranon nominimin demokrat, Harris ka një mundësi për t’u rifutur në skenën kombëtare me më pak se 80 ditë deri në zgjedhjet që mund ta bëjnë atë të bëhet presidentja e parë femër e vendit.

Në të njëjtën kohë, do t’i duhet të dëshmojë se është e aftë të udhëheqë një parti që kurrë nuk e pa atë si udhëheqësen e saj dhe mbetet e ndarë për luftën Izrael-Gaza.

Rruga për në Shtëpinë e Bardhë

Përpara se Kamala Harris të bëhej një figurë kombëtare, ish-prokurorja e qarkut të San Franciskos dhe prokurorja e përgjithshme e Kalifornisë kishin krijuar një reputacion si një yll në rritje në parti, duke marrë mbështetjen e Presidentit Barack Obama në garën e saj të vitit 2010 për t’u bërë avokatja kryesore e shtetit.

Por ata që e ndoqën nga afër karrierën e saj panë një rekord të përzier. Si prokurore, ajo u përball me protesta publike për refuzimin për të kërkuar dënimin me vdekje për një burrë të dënuar për vrasjen e një oficeri të ri policie. Dhe më pas si prokurore e përgjithshme, ajo mbështeti dënimin me vdekje të shtetit pavarësisht kundërshtimit personal.

Pasi arriti majat e politikës shtetërore të Kalifornisë, ajo u zgjodh në Senatin e SHBA në të njëjtën natë kur Donald Trump mposhti Hillary Clinton në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016. Në mandatin e saj të shkurtër, ajo u bë titujt kryesorë për zënkën dhe marrjen në pyetje të drejtpërdrejtë të gjyqtarit të Gjykatës së Lartë Brett Kavanaugh gjatë seancave të tij të konfirmimit të provës në vitin 2018.

Ashtu si Obama, ajo ishte një senatore e re me ambicie të pakufishme. Në gjysmë të mandatit të saj të parë, nisi një fushatë presidenciale. Ajo fushatë u prit me bujë të madhe. Më shumë se 20,000 njerëz u mblodhën në qytetin e saj të lindjes, Oakland, Kaliforni, për nisjen e saj. Por përpjekja e saj për t’u bërë kandidatja demokrate dështoi para se të hidhej votimi i parë presidencial.

Harris nuk arriti të krijonte një identitet të qartë politik dhe të dallohej në një fushë rivalësh që përfshinte Biden dhe senatorin e krahut të majtë Bernie Sanders. Kritikët thanë se ajo miratoi një sërë politikash progresive, por dukej se i mungonte bindja e qartë.

Por grindjet e brendshme të fushatës dhe pavendosmëria se cilat çështje të theksohen, përfundimisht e fundosën ofertën e saj presidenciale. Tetë muaj më vonë, Biden la mënjanë rivalitetin e tyre primar dhe shpalli Harris si kandidaten e tij. Ajo u bë gruaja e parë me ngjyrë që u nominua ndonjëherë në atë pozicion – dhe në janar 2021, gruaja e parë nënkryetare në historinë e SHBA.

Një fillim i vështirë

Ishte pesë muaj në punën e saj si zëvendëspresidente e Biden që Harris duroi pengesën e saj të parë publike gjatë një udhëtimi të huaj në Guatemalë dhe Meksikë.

Udhëtimi kishte për qëllim të shfaqte rolin e saj në ndjekjen e iniciativave ekonomike për të frenuar fluksin e emigrantëve nga Amerika Qendrore në kufirin jugor të SHBA-së, një detyrë e politikës së jashtme që i ishte dhënë nga Joe Biden.

Por shpejt u errësua nga një shkëmbim i vështirë në një intervistë me Lester Holt të NBC News, në të cilën ajo hodhi poshtë pyetjet e përsëritura se pse nuk e kishte vizituar ende kufirin SHBA-Meksikë.

Ndërsa intervista e NBC News nxiti sulmet republikane që vazhdojnë edhe sot e kësaj dite, komentet e fundit tërhoqën zemërimin e progresistëve dhe u përhapën shpejt në mediat sociale, edhe pse zyrtarë të tjerë të administratës i kishin bërë jehonë të njëjtës retorikë.

Aleatët e zëvendëspresidentit fajësuan Shtëpinë e Bardhë për dështimin në përgatitjen e duhur të saj dhe caktimin e një çështjeje të pafitueshme. Ata u ankuan se si gruaja e parë, afrikano-amerikane dhe aziatike-amerikane që shërbeu si zëvendëspresidente, asaj i ishin imponuar pritshmëri të mëdha që në fillim të mandatit të saj, duke i dhënë asaj pak kohë për t’u vendosur.

Në muajt në vijim, Harris duroi më shumë shqyrtime pasi u përball me qarkullim të lartë të stafit, një mori titujsh negativë në lidhje me performancën e saj dhe paraqitjet dërrmuese në media. E rrethuar nga kufizimet Covid, ajo ishte e kufizuar në angazhimet e saj publike, duke ushqyer perceptimin se ajo ishte e padukshme.

Kur kritikët e etiketuan atë si një mbështetëse për të qëndruar pas Biden në ceremonitë e nënshkrimit të projektligjeve, u mor një vendim për ta hequr atë nga ato ngjarje krejtësisht, sipas ndihmësve, duke shkaktuar më shumë kritika se ajo ishte mungon.