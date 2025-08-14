Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur pasditen e kësaj të enjte në lagjen nr. 3 të qytetit të Pogradecit, ku një shtetas ka dëmtuar tre automjete duke u çarë gomat, për shkak se i kishin zënë vendet e parkimit.
Sipas burimeve zyrtare, shtetasi në fjalë, pasi është kthyer nga puna, ka konstatuar se hapësirat e parkimit përpara pallatit të tij ishin zënë nga mjete të papajisura me pullë rezidenti.
Fillimisht ai ka kërkuar ndërhyrjen e policisë, por efektivët nuk kanë mundur të gjejnë drejtuesit e automjeteve dhe janë larguar nga vendngjarja.
Më pas, i irrituar, ai është kthyer në banesë, ka marrë një thikë dhe ka çarë gomat e tre makinave. Drejtuesit e mjeteve, pasi kanë konstatuar dëmtimet, kanë bërë kallëzim në polici.
Agresori është shoqëruar në komisariat për veprime të mëtejshme procedurale.
